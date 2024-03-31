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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي يحضر إفطار نقابة المهن الموسيقية مع مصطفى كامل

أشرف زكي ومصطفى كامل
أشرف زكي ومصطفى كامل

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على مشاركة الفنان مصطفى كامل، في حضور حفل إفطار نقابة المهن الموسيقية، بأحد النوادي المطلة على كورنيش النيل. 

 

وشهد إفطار نقابة المهن الموسيقية، حضور أعضاء مجلس الإدارة، منهم: (نادية مصطفى، حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، أحمد العيسوي، منصور هندي) وآخرين. 

 

كما حضر حفل الإفطار عدد من الموسيقيين البارزين، أبرزهم صلاح الشرنوبي، وهاني مهنا وآخرين.

 

قرارات مصطفى كامل

 

وكان قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين صرف بون قدره 600 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية وحاملي كارنيه عام 2024 وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من النجاحات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة .

 

 

وقال مصطفى كامل هدف النقابة هو تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

 

 

 

وقال مصطفى القصبي المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، دائما يسعى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، إذ أنه لن يرتاح باله إلا أن يتحقق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية من أعضاء الجمعية العمومية التي تمن له كل الاحترام والتقدير .

 

اشرف زكي إفطار نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل

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