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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقابة الموسيقيين تنظم حفل إفطار جماعيا بحضور الفنان مصطفى كامل.. صور

صدى البلد

نظمت نقابة المهن الموسيقية حفل إفطار ، بحضور الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بأحد الأندية المطلة على نيل القاهرة وسط جموع أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم.


وفي تصريحات صحفية قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن إقامة حفل إفطار فى أحد أيام شهر رمضان المبارك سيكون تقليدا سنويا تحرص عليه النقابة كل عام وذلك حرصاً من البيت الكبير لموسيقيين مصر على مشاركة أعضائها جميع المناسبات وزيادة سبل التلاقي بين الزملاء والتأكيد على روح المحبة والود بين الجميع. 


ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الموسيقيين ورئيس لجنتي التحقيقات والإعلام ، أن توجيه نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بإقامة حفل إفطار هذا العام ما هو إلا بداية لفعاليات قادمة دورها خلق مزيد من التلاحم بين الجمعية العمومية وزملائهم بمجلس الإدارة لتبادل الآراء وطرح أفكار تخدم كافة أعضاء الكيان، وأضاف عبد الله أن إفطار النقابة شهد تواجد بعض الزملاء الذين يمثلوا المعارضة الأمنة والأمينة بصدق على النقابة وطرحوا وجهة نظرهم وملاحظاتهم تجاه بعض الملفات  التى يديرها النقيب ومجلس الإدارة وكانت مناقشات صحية للغاية.

 
يذكر أن حفل إفطار الموسيقيين شهد حضور عدد من الشخصيات والضيوف البارزين ، على رأسهم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج عمر عبد العزيز  رئيس اتحاد النقابات الفنية ، الموسيقار هاني مهني ، صلاح الشرنوبي ، الدكتور  رضا رجب ، المطرب حسام حسني وغيرهم.

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نقابة الموسيقيين

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