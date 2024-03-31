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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عمرها 56 عامًا.. فورد موستانج الكلاسيكية تولد من جديد: رستو بسقف مفتوح

فورد موستانج
فورد موستانج

تعتبر سيارة فورد موستانج الأصلية واحدة من أكثر سيارات العضلات تميزًا في التاريخ، ولكن ماذا يحدث عندما توضع بين يدي ساحر تصميم إيطالي؟ مثل شركة "بوروميوديسيلفا". 

لم تقتصر الشركة على استعادة فورد موستانج لمجدها السابق، بل حوّلوها إلى STL-1، وحشًا مدعومًا بمحرك V8 مخصص للمغامرات الخارجة عن الطريق والرحلات في الهواء الطلق.

تعمل الشركة الواقعة في مدينة ميلانو على تعديل السيارات الكلاسيكية، وقد عملت على تصميم سيارات مثل Automobili Amos Futurista (Lancia Delta)، وLamborghini Diablo من Eccentrica، وPorsche 928 من Nardone Automotive. 

طورت الشركة مشروع STL-1 الجديد داخل الشركة بناءً على فورد موستانج فاستباك عام 1968، الذي تم تحديثه تحديثًا شاملاً من الناحية الجمالية والميكانيكية.

والسمة البارزة في التصميم الخارجي؟ القفص الأنبوبي المصمم خصيصًا ليحمل السقف، مما يوفر خيارًا لغطاء شخصي.

تم صنع الهيكل بالكامل من "فولاذ خاص للسيارات"، وهو إبداع جديد تمامًا، بالإضافة إلى الحفاظ على التصميم الأصلي، يتميز بالتعديلات الأنيقة مثل مصابيح الضباب بأسلوب رالي في الأمام وذيل أنحف.

وتعمل STL-1 على مجموعة من العجلات "توربين" مع إطارات "بيريلي سكوربيون" لجميع الأنواع.

تم زيادة مسافة الارتفاع عن الأرض ببضعة سنتيمترات، مع وجود لوحات حماية وحماية للجزء السفلي لتجعلها أكثر قوة على الطرق الوعرة.

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فورد موستانج رستو سيارة

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