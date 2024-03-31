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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان الإماراتي حبيب غلوم: أسرتي رفضت عملي بالفن وخالي دعمني

حبيب غلوم
حبيب غلوم

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن عائلته رفضوا علمه في مجال الفن ومازال هناك خلافات على عمله في الفن، موضحًا أن خاله هو الذي دعمه وسانده ووقف بجانبه، وباقي أسرته كان في حزن كبير بسبب عمله في مجال الفن، موضحًا أن الأمر أصبح متغير بعد تخرجه من المعهد في الكويت.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد التخرج وتحقيق المركز الاول في الكويت والعودة والعمل براتب خريج جامعة تغير الأمر وأصبحوا أكثر تقبل لهذا الأمر، خالد ابنه كان لديه طموح وشارك في دور صغير ولكنه تخصص بعضها في الكهرباء والإلكترونيات وأصبح استاذ في الجامعة.

وشدد على أنه يوافق على مشاركة أولاده في المجال الفني، منوهًا بأن هذه حياتهم وهو دائمًا ما يفكر بشكل إيجابي، والفن رسالة والجميع يؤمن بها، منوهًا بأن زواجه من فنان هو تأكيد لإيمانه بأن الفن رسالة.

الإعلامية أسما ابراهيم الفنان الإماراتي حبيب غلوم برنامج حبر سري شاشة القاهرة والناس

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