شتوتجارت يحقق تعادلا مثيرا مع هايدنهايم 3-3 في الدوري الألماني

حقق فريق شتوتجارت تعادلا مثيرا بنتيجة 3-3 مع ضيفه هايدنهايم، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة 27 من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.\

أحرز ثلاثية شتوتجارت، سيرهو جيراسي في الدقيقة 41، وأنجيلو شتيلر في الدقيقة 53، ودينيز أونداف في الدقيقة 98، فيما سجل ثلاثية هايدنهايم ألكسندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، وتيم كلينيست "هدفين" في الدقيقتين 84 و86.

وأكمل فريق هايدنهايم المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه نيكولا دوفيدان في الدقيقة 96، ليتمكن شتوتجارت من تسجيل هدف التعادل القاتل بعدها بدقيقتين فقط.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد شتوتجارت إلى 57 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الألماني، كما رفع هايدنهايم رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع.

