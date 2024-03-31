خبير استراتجي يوضح المسارات الجديدة أمام الحكومة الفلسطينية

قال اللواء الدكتور محمد المصري، خبير عسكري واستراتيجي ، إنه بعد اليوم الـ 77 بعد المائة على العدوان على الشعب الفلسطيني، شكل 7 أكتوبر من العام الماضي زلزال في المنطقة، بالتالي أدى ما أدى من حالة إنسانية كارثية.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن الوضع الفلسطيني الداخلي تطلب أن تكون هناك حكومة جديدة لديها آفاق مستقبلية بحيث تكون مقبولة شعبيا وعلى الصعيدين العربي والدولي، وأن تكون قادرة على القيام بمهمتها.

تشكيل الوزارة

وأشار إلى كتاب التكليف صدر للدكتور محمد مصطفى، وتم تشكيل الوزارة بشكل سريع للغاية وملفت، لافتا أنه التقى "مصطفى" قبل تكليفه بالحكومة وطرح رؤيته بشكل واضح وتبين أن لديه 3 مسارات، الأول الإنساني الوطني ويتعلق بقطاع غزة، والثاني إصلاح المؤسسات وتوحيدها وإصلاح القوانين، والثالث هو إصلاح المحاكم والقضاء.

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