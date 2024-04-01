حتحوت يكشف عن مفاجأة في أسماء اللاعبين التي تخضع لعينة المنشطات

كشف الاعلامي هاني حتحوت التفاصيل الكامل لازمة ايجابية عينة رمضان صبحي .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس :" ماذا يحدث في قصة رمضان صبحي والمنشطات؟

‏- يخضع بعض اللاعبين لجدول wherabouts المعني بإثبات أماكن وجودهم ليخضعوا لفحص عينات في أي وقت.

‏- هناك أسماء معينة تتواجد في هذا الجدول، فمن الأهلي يتواجد حسين الشحات ومروان عطية، ومن الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة (بعد أزمة الموسم الماضي)، واستمر تواجد اسم فتوح هذا العام.

‏- منذ سنتين تقريبا يتواجد اسم رمضان صبحي في القائمة، ففي العام الماضي تواجد من بيراميدز رمضان ومعه مصطفى فتحي، وفي العام الحالي تواجد رمضان من جديد ومعه إبراهيم عادل.

‏- من المهم ذكر أنه، منذ فترة، لا أعلم تحديدًا تاريخها، جاءت إحدى عينات رمضان صبحي إيجابية. اللاعب قدّم وقتها مستندات تثبت أنه مريض وأن دواء السيولة هذا ضروري لعلاجه، مستخدمًا بند Therapeutic Use Exemptions (TUE)، الذي استخدمه محمد بركات لاعب الأهلي السابق في وقت سابق، فتم تبرئة رمضان صبحي، وهو بند يتيح تناول أدوية تحوي موادًا مدرجة ضمن المحظورات.

‏- في أغسطس ٢٠٢٣، وفي إحدى زيارات النادو لتدريبات بيراميدز لأخذ عينة من رمضان صبحي، لم يقتنع الطبيب المختص بالعينة، فسحب عينة جديدة في نفس الزيارة.

‏- بعدها بـ٨ أشهر، وتحديدًا في ٢٦ مارس الجاري، وصل خطاب لاتحاد الكرة من النادو يفيد باحتمالية (تلاعب) رمضان صبحي في عينته المشار إليها.

‏- هذا الاتهام، وهو ضمن بنود كود الوادا، يتحدث عن وسائل تلاعب مختلفة قد يقوم بها الرياضي، من ضمنها التلاعب داخل الأوعية الدموية بالدم بوسائل فيزيائية أو كيميائية، أو استبدال العينة، أو غشها بإضافة مواد مثل البروتياز.

‏- يتساءل مسؤولو بيراميدز عن السبب وراء تأخير وصول القرار لـ٨ أشهر، وردت المنظمة لي بأن الأمر يستغرق شهورًا - طبقًا للكود - للتحقيق والاستقصاء قبل إرسال الاتهام.

‏- كما يرى مسؤولو بيراميدز أن سلبية العينة الثانية سينفي تلاعب رمضان في العينة الأولى التي سُحبت قبلها بـ٤٠ دقيقة. وقال مصدرٌ لي "سُحبت عينة جديدة في نوفمبر، وأخرى في فبراير بعد مباراة الاتحاد السكندري"

‏- لم تثبت إيجابية عينة رمضان المذكورة، كما لم يصدر قرار بإيقافه، ومتاح له المشاركة في المباريات، ومطالب بالرد على خطاب النادو خلال ١٤ يومًا من وصوله.

‏- يعكف اللاعب على الرد من خلال ممثليه، وأطباء التغذية بالنادي، ويعاونه شريف إكرامي قائد بيراميدز كذلك.

‏- يرد مسؤولو النادو على اتهامهم بأنهم يقومون بهذا الفعل للتغطية على صورة وزير الرياضة مع نجم فيوتشر أحمد رفعت (خاصة أن رئيس المستشفى الموجود بها رفعت هو رئيس النادو) قائلين: الخطاب أرسلناه منذ أسبوع، وصورة الوزير أمس، كما أننا نقلنا تحفظنا على الصورة للوزير لأن عائلة اللاعب ترفض وهو حق من حقوقها.

‏- تقول المنظمة إنها تخضع لرقابة عالية من الوادا (المنظمة الدولية) ولا تستطيع بأي حال من الأحوال تخطي دورها أو تجاوز الكود الدولي.

‏- ينوي بيراميدز التصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب تصريحاته التي قال فيها عبر On Sport FM إن عينة رمضان "إيجابية"