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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من رفع آثار حادث اصطدام سيارة ميني باص تابعة لإحدى الشركات بسيارة أخرى أمام النادي الأهلي بالتجمع الأول .

وأسفر الحادث عن إصابة 12 من الموظفين بإصابات متفرقة ، وتم نقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم .

‏تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بصطدام سيارة ميني باص ( نقل جماعي ) تابع لإحدى الشركات الخاصة والذي كان يقل 12 موظفا بالشركة بسيارة أخرى أمام النادي الأهلي اتجاه الطريق الأوسطي بدائرة القسم .

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ، وتم نقل 12 مصابا إلى المستشفى لإسعافهم ورفع آثار الحادث من نهر الطريق ، وتم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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