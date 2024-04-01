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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إجراء عملية جراحية تحت الأرض.. توقعات بخروج نتنياهو من المستشفى اليوم

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت القناة ال12 العبرية، إنه من المتوقع أن يغادر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، مستشفى هداسا عين كارم في القدس، بعد خضوعه لعملية فتق ليلاً.

ووفقا للقناة فأنه منذ الساعات الأولى من الصباح، يجري نتنياهو مشاورات هاتفية حول القضايا الأمنية.

وفي نهاية العملية الجراحية، أفاد مدير قسم الجراحة في المستشفى الذي أجرى العملية لنتنياهو، أن "الجراحة جرت كما كان متوقعا وبنجاح وأن نتنياهو يتعافى".

وبحسب القناة أجريت العملية في غرفة عمليات تحت الأرض ومحمية بالمستشفى، وخلال غيابه، شغل مكانه نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين.

عملية فتق مستشفى هداسا نتنياهو يجري عملية فتق إسرائيل بنيامين نتنياهو

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