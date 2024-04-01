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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الليرة التركية تتراجع والبورصة ترتفع بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية

الليرة التركية
الليرة التركية

قالت صحف دولية إنه بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية التركية اليوم وفوز المعارضة في أكثر من موقع خاصة أسطنبول، ارتفعت الأسهم التركية المتداولة في البورصة.

وتراجعت الليرة التركية لتتجاوز 32.4 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى قياسي منخفض جديد، مع استيعاب المتداولين لنتائج الانتخابات والتوقعات الاقتصادية للبلاد.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الليرة بمعدل +0.15% .

ومني حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس أردوغان بهزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية، حيث خسر في مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة.

وارتفعت الأسهم التركية، اليوم الإثنين، وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار بعد أن حققت المعارضة السياسية فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية.

وقال محللون إن معدل التضخم الذي يقترب من 70% وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتيجة حزب العدالة والتنمية يوم الأحد.
وقد تمسك أردوغان بالتشديد على الرغم من التصويت الكبير.

افتتح مؤشر الأسهم القياسي BIST 100 بأكثر من 1% مع ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 1.7%.

ولامست الليرة لفترة وجيزة 33 مقابل الدولار في تعاملات  وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.

وانخفضت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات في تركيا، وهو مقياس لمخاطر الاستثمار، بينما انخفضت عائدات السندات قليلاً.

وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ أكثر من عقدين في السلطة، مما أعاد تأكيد المعارضة كقوة وعزز موقع منصب عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس.
 

نتائج الانتخابات المحلية التركية الليرة التركية أردوغان

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