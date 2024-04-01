نيللي كريم لـ انتصار: بتاعة الباليه دي مش جاية من الشارع

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة علي برنامج تفاعلكم، الذي يتم عرضه علي قناة العربية الفضائية ، وردت خلاله علي التصريحات التي ادلي بها كل من باسم سمرة وانتصار في حقها.

وقالت نيللي كريم: انا بتعلم من كل الناس اللي اشتغلت معاهم ، وفي مسلسل ذات كان الدور يخض ، وباسم سمرة وانتصار اساتذة كبار واكيد كنت بتعلم منهم، ولسه بتعلم من اي شخص بشتغل معاه.



واستكملت: عندي عتاب علي انتصار، انها قالت نيللي كانت بتاعة باليه ، بتاعت الباليه دي مش جاية من الشارع، أنا دارسة في أكاديمية الفنون معهد الباليه، وكنت دارسة قسم إخراج مسرح بشكل محترم مع دكاترة كبار محترمين.

وتابعت نيللي كريم: مش عيب إني أتعلم منكم يا فنانين يا كبار، وليا الشرف أني اشتغلت معاكم، وطول ما أنا عايشة وفي المهنة هتعلم.