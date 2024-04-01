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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة عين شمس تنافس بثلاثة مرشحين لجائزة عبد الحميد شومان

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام بثلاثة مرشحين لجائزة عبد الحميد شومان والتى أطلقتها مؤسّسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب والذين استوفوا جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة.

 

ويأتى ذاد بعد إغلاق باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان في دورتها 42 للعام 2024، وذلك في31 مارس2024  
                       https://khaward.ae/

وقد تنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين من كلية الألسن  ، وكلية التربية النوعية ، وكلية الصيدلة.  

 

يأتي هذا في إطار دعم إدارة الجامعة للتميز والإبداع ، حيث تسعى الجامعة جاهدةً لتوفير بيئة محفزة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الإنجازات، وتقدير الجامعة الإسهامات المتميزة لهم، وتقديم الدعم اللازم من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز التعلم والبحث العلمي، وذلك بهدف تحقيق مستويات عالية من التميز الأكاديمي والبحث العلمي وتعزيز التنافسية الجامعية."
للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى للجوائز  عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

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