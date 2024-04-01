عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الاستغفار في الإسلام.. مفاتيح الرزق والبركة

قراءة القرآن في رمضان
قراءة القرآن في رمضان

قال الشيخ أحمد الصويلحي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن الاستغفار هو مفتاح من مفاتيح الرزق والبركة والتوفيق والرحمة، فالاستغفار هو غاية كل مؤمن.

منافع لاتحصى.. فضائل الاستغفار في شهر رمضان |فيديو

فئة من المذنبين لا يقبل الله منهم الاستغفار.. علي جمعة يكشف عنها

فضل الاستغفار

وأضاف أحمد الصويلحي، في فيديو لصدى البلد، عن فضل الاستغفار في الإسلام، أن النبي الكريم يقول في الحديث الشريف (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا).

وأشار إلى أن الاستغفار هو دعوة الأنبياء والصالحين وأمنية التائبين، يقول الحسن البصري (أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم فإنكم لا تدرون متى تنزل البركة).

وأشار إلى أننا نستغفر الله عزوجل، لأننا أصحاب ذنوب، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لأننا في أمس الحاجة لمغرفة الله وعفوه، يقول أحد الصالحين (إني لأمر بالمسألة فيصعب عليا حلها، فأستغفر الله، وأستغفر الله، فيفتح الله علي).

وتابع: إذا كنتم تريدون راحة البال وانشراح الصدر وسلامة النفس وطمأنينة القلب فعليكم بالاستغفار).

دعاء سيد الاستغفار

وعَن شَدّادِ بنِ أَوْسٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ‏:‏ «ألاَ أَدُلّكَ عَلَى سَيّدِ الاسْتِغْفَارِ‏؟‏ اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وأعتَرِفُ بِذُنُوبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبي إنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ‏، لاَ يَقُولُهَا أحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أنْ يُمْسِي إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ‏»، رواه الترمذى، حديثٌ حَسَنٌ.

ويعتبر فضل الاستغفار بعد التسليم من الصلاة  كبير جدا ونصحنا به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن البعض يغفل عنه.

والحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، بأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

والاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ومن ذلك الاستغفار بعد الحج كما قال الله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». (البقرة :199).

 

الاستغفار مفاتيح الرزق والبركة فضل الاستغفار دعاء سيد الاستغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال محمد رضا زاهدي في دمشق

ترشيحاتنا

حركة الشباب الإرهابية تتمركز في إثيوبيا.. تفاصيل خطيرة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال محمد رضا زاهدي في دمشق

محرك الأحداث في سوريا ولبنان.. من هو القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي؟

فضل الاستغفار في الإسلام.. مفاتيح الرزق والبركة

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

البيت الأبيض: أوكرانيا تخسر الأرض بسبب نقص المساعدات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ