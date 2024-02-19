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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فئة من المذنبين لا يقبل الله منهم الاستغفار.. علي جمعة يكشف عنها

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض المستغفرين لا يقبل الله تعالى استغفارهم ويعذبهم في الدنيا والآخرة.

وأوضح «جمعة» خلال احدى الدروس العلمية ، في إجابته عن سؤال: «هل يغفر الله تعالى لكل المستغفرين، أم أنه سيعذب البعض، كما ورد في الآية 14 من سورة الفتح؟»، أن هناك بعض الناس يستغفرون الله سبحانه وتعالى على سبيل النفاق، حيث إنهم يستغفرون الله تعالى ظاهريا لكن ليس بقلوبهم، وهذا الذي كان يسمى نفاقا أيام النبي -صلى الله عليه وسلم-.

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فضل الاستغفار بعد الصلاة

فضل الاستغفار بعد التسليم من الصلاة، كبير جدا ونصحنا به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن البعض يغفل عنه، وكشف الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، بأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وأضاف «عويضة»، في تصريح سابق له، أن الاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ومن ذلك الاستغفار بعد الحج كما قال الله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم». (البقرة :199).

ونبه على أنع ينبغي على المسلم أن يشكر الله تعالى على كرمه لأنه وفقه لأداء الطاعة والعبادات، ويكون ذلك بالإكثار من التسبيح والأذكار.

طريقة الاستغفار الصحيحة

يعتبر الاستغفار من أجل الطاعات وأفضل القربات، وكيفما يستغفر العبد ربه فإنه يكون هو على خير، مثل أن يقول: استغفر الله، أو يقول: رب اغفر لي، أو ما الي ذلك، وأما سيد الاستغفار فهو أن يقول الإنسان: « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

 كما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يوجد وقت محدد للاستغفار، ولا قدر محدد، ولا عدد معين من المرات، بل أنه مهما أكثر الإنسان من الاستغفار كان ذلك خيرا له، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: « والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »، رواه البخاري، وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم مائة مرة»، رواه مسلم.

طريقة الاستغفار الصحيحة فضل الاستغفار بعد الصلاة الدكتور علي جمعة

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