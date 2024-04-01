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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفل بشهر رمضان بتصميمات خطية مبتكرة

صدى البلد

تحتفي مكتبة الإسكندرية، بشهر رمضان الكريم من خلال نشر تصميمات ولوحات خطية عبر صفحة مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعبر التصميمات عن أشهر صيغ التهنئة والدعاء بشهر رمضان المبارك، ويشارك مجموعة كبيرة من الخطاطين في نشر تصميماتهم ولوحاتهم الفنية على مدى 30 يومًا، وكما تشير الأعمال إلى الاحتفال بمناسبات محددة في شهر رمضان، مثل نصر العاشر من رمضان، وليلة القدر، وأخيرًا الاحتفاء بقدوم عيد الفطر المبارك وذلك باستخدام أنواع مختلفة من الخطوط العربية بداية من الخط الكوفي بأنماطه العديدة، والخط الثلث بتركيباته المختلفة، والخط الديواني بجمالياته وانحناءاته الجمالية المميزة، والخط الفارسي بمرونته الطبيعية.

وبدأ هذا الاحتفال منذ ثلاث سنوات، وما زال مستمرًا، إذ تنوعت المشاركات بين كبار الأساتذة وشباب الخطاطين، بداية من خضير البورسعيدي، وسعد غزال، وصلاح عبد الخالق، ومصطفى عمري، ويسري المملوك، وإبراهيم بدر، والدكتور خالد مجاهد، وإسماعيل عبده خطاط مشيخة الأزهر الشريف وأشرف حسن، ومن الشباب الفنان محمد صلاح، والفنان مصطفى عكاشة، والفنان محمود مصطفى، والفنان محمد الشافعي، والفنان محمد أحمد. 

كما يشارك في هذا البرنامج العديد من كبار الخطاطين من الدول العربية مثل الدكتور نصار منصور من الأردن، والدكتور مأمون الصقال من سوريا، والدكتور جمال نجا من لبنان، ويونس بنضريف، ومحمد أبو زيد من المغرب العربي، ورعد الحسيني من العراق، بالإضافة إلى الفنانة الإيطالية أنتونيلا ليوني. 

يأتي هذا الاحتفاء بالخط العربي وبالشهر الكريم من جانب مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية تأكيدًا على أهمية تبسيط الفن والعلم والتواصل الجاد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإثرائها بمحتوى علمي وثقافي جاد؛ يتناسب مع كافة الشرائح العلمية والعمرية المختلفة.

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