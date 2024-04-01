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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عشان العيد .. وصفة ترطيب وتفتيح البشرة

صدى البلد

 تزداد الحاجة إلى ترطيب البشرة خلال شهر رمضان بسبب ساعات الصيام الطويلة.

ومع اقتراب الاحتفال بالعيد ترغب الكثير من النساء والفتيات في الظهور بأجمل شكل، مما يتطلب العناية بالوجه وعمل ماسكات ترطيب البشرة.

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ونعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل وصفة طبيعية فعالة في ترطيب البشرة  واستعادة درجة لونها قبل العيد وذلك وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي.

 مكونات ماسك ترطيب البشرة:


ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
ملعقة كبيرة من العسل.


طريقة عمل ماسك ترطيب البشرة:


اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا.
ضعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة واغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ترطيب البشرة الصيام الطويل تفتيح البشرة شهر رمضان طريقة عمل ماسك ماسك ترطيب

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