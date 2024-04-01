عشان العيد .. وصفة ترطيب وتفتيح البشرة

تزداد الحاجة إلى ترطيب البشرة خلال شهر رمضان بسبب ساعات الصيام الطويلة.

ومع اقتراب الاحتفال بالعيد ترغب الكثير من النساء والفتيات في الظهور بأجمل شكل، مما يتطلب العناية بالوجه وعمل ماسكات ترطيب البشرة.

ونعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل وصفة طبيعية فعالة في ترطيب البشرة واستعادة درجة لونها قبل العيد وذلك وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي.

مكونات ماسك ترطيب البشرة:



ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.



طريقة عمل ماسك ترطيب البشرة:



اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا.

ضعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة واغسلي وجهك بالماء الفاتر.