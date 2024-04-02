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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطل مسلسل خالد نور وولده نور خالد يكشف معاني مصطلحاته الغريبة

صدى البلد

كشف الفنان الصاعد السيد أسامة الشهير "ميكا" في مسلسل خالد نور و ولده نور خالد معاني مصطلحاته الغريبة.

وقال "ميكا" في تصريحات لبرنامج كأس إنرجي الدراما عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١، إنه يعمل في بورسعيد ويقدم لمكاتب كاستينج في كل زيارة له للقاهرة.

أكد السيد أسامة في تصريحاته لراديو إنرجي، أنه لو أنه أرسل للمؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامي بعد نجاحهما في مسلسل البيت بيتي وعرض عليهما فيديو لأبرز أدواره.

وكشف "ميكا" طلاسم مصطلحاته في مسلسل خالد نور وولده نور خالد التي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية كالتالي:

أنا اللي لعب في الرايق بتاعي: يعني اللي عكر مزاجي

الصح بابه واحد: يعني الصح ملوش غير كلام واحد

ملياسي : يعني مش بيعاملني دوغري بيلف ويدور

مش عاوز السامر يكر معانا: مش عاوز الحوار اللي حصل يحصل معايا تاني

واحد قاعد على مصلج: يعني قاعد في حتة لوحده

واحد جنب الدورة: يعني قاعد حته جنب حمام وبيمثل

واحد بيلف الحبل ع الجرار: بيعيد ويزيد في الكلام

سكارفة طبنجة صوت: عيال صوت بس وملهاش لازم بيقول كلام عالفاضي

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