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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تدين بقوة استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

أعربت وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، عن إدانتها استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "اكس"، إن مصر ترفض رفضاً قاطعاً الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أى مبرر.

وذكر المرصد السوري، مساء أمس الإثنين، أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في درعا ردا على إطلاق صاروخ باتجاه الجولان.

وأكدت الخارجية تضامن القاهرة مع سوريا الشقيقة فى احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق.

وكشف التلفزيون السوري الرسمي، الإثنين، أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، مما خلف مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".

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