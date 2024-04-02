الأطباء البيطريين تبحث تطوير المهنة ووضع خطة عمل مستقبلية

تستضيف نقابة الأطباء البيطريين دائرة حوار خبراء الطب البيطري؛ لمناقشة آليات التنفيذ والاتفاق على وضع "خطة إستراتيجية لتطوير مهنة الطب البيطري ومواكبة رؤية مصر 2030"،

تنطلق فعاليات دائرة الحوار بالقاعة الصغري بمقر دار الحكمة l القاهرة، ويشارك بها النقيب العام الدكتور مجدي حسن وأساتذة وخبراء من العاملين بالمهنة.

يهدف لقاء رموز صناعة مهنة الطب البيطري إلى تشكيل لجان عمل الخطة الاستراتيجية لتطوير مهنة الطب البيطري ومواكبة رؤية مصر 2030، وذلك بتكوين عدد من اللجان تم تقسيمها على أساس مهني وعلمي.

تقوم كل لجنة منوطة بعمل دراسة وخطة تحسين للقطاع الممثلة له ويتم تقديمه في هيئة ملف متخصص، على أن يتم تجميع كافة الملفات في حقيبة عمل لتقدم في هيئة ملف استراتيجي نحو رؤية مصر 2030 للجهات المعنية.

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