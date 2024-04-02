تشكيل لجنة فنية وهندسية لمتابعة ومراجعة الأعمال المنفذة بمشروع تطوير ممشي دكرنس

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس هشام عطية مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة برئاسة لجنة فنية وهندسية لمتابعة ومراجعة وحصر جميع الأعمال المنفذة بمشروع تطوير ممشي دكرنس على الطبيعة.

وقال "مختار" إن أعمال اللجنة تستهدف تقييم ومراجعة الاعمال المنفذة بالمشروع بجميع مراحله من قبل مقاولي المشروع ودفع العمل به للانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

واوضح "مختار" ان المشروع يتم تنفيذه حاليا علي مراحل بطول 2000 متر من خلال تمويل الخطط الاستثمارية وذلك بهدف تنفيذ اعمال تجميل وتنفيذ ممشي لخلق متنفس حيوي لاهالي دكرنس وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتم الانتهاء بالفعل خلال الـ3 مراحل الاولية من 658.80 متر طولي من الحائط الساند واعمال التجميل للكورنيش.

واوضح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية رئيس اللجنة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد استمرت اعمال اللجنة علي الطبيعة علي مدار يومين وتم مراجعة اعمال كل مقاول بالعملية علي حدة وتواصل اللجنة اعمالها بجميع مراحل المشروع حتى الانتهاء من التقييم لكافة الاعمال التي تم تنفيذها ورفع تقرير مفصل باعمال اللجنة للعرض علي محافظ الدقهلية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تستهدف دفع العمل بالمشروع وفقا للمقايسات الخاصة بالمشروع وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المقررة.

من جانبها اوضحت الدكتوره آمال بركات رئيس مركز دكرنس ان المراحل الاولية للمشروع تشمل المرحلة الاولي بطول 900 متر بتكلفة قدرها 7.8 مليون جنيه والمرحلة الثانية بطول 500 متر بتكلفة قدرها 7 ملايين جنيه والمرحلة الثالثة بطول 500 متر بتكلفة 8.6 مليون جنيه مشيرة إلى ان ما تم تنفيذه بالمراحل الثلاثة الأولية بالنسبة للحائط الساند وتجميل الكورنيش يبلغ 147.90 متر طولي بالمرحلة الاولي و300.60 متر طولي بالمرحلة الثانية و183.3متر طولي بالمرحلة الثالثة ومتبقي من المشروع حاليا 1347 متر طولي يتم استكمالهم من خلال مرحلتين جديدتين بالمشروع باعتمادات مالية من الخطط الاستثمارية القادمة لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة ليكون متنفسا لاهالي مدينة دكرنس.

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