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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي ويؤكد أن أولوياته أمن البلاد وصون مقدراتها.. ومصر تنطلق نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس مجلس النواب وأبو العينين

أبو العينين وكيل مجلس النواب: 

  • الرئيس السيسي وضع برامج وتكليفات للشعب والحكومة ومعالم للنهضة المصرية الحديثة
  • السيسي حقق قيمة مضافة للمشروعات التنموية وأعطى دفعة قوية للاستثمارات
  • مشروع رأس الحكمة يشجع على جذب المستثمرين ونحتاج إلى مدن صناعية متخصصة لتحقيق التنافسية
  • أتوقع أن ينخفض سعر الدولار في الفترة القادمة
  • السيسي يستحق الفوز بجائزة بطل السلام لأن له مصداقية وجعل العالم يعرف وزن وقدر مصر
  • الرئيس السيسي تفاعل برؤى واضحة في القضية الفلسطينية ومصر لها دور محوري لحل الأزمة

 

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته اليوم بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي أسمى مناسبة، وسط متابعة من العالم للمشهد الانتخابي في مصر، وحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال محمد أبو العينين، خلال تصريحات للتغطية الخاصة التي قدمها الإعلامي "أحمد موسى" عبر فضائية صدى البلد، إن خطاب الرئيس السيسي تاريخي، مؤكدا أن الرئيس تحدث عن مستقبل الدولة، ووضع برامج وتكليفات للشعب والحكومة، ووضع معالم النهضة المصرية الحديثة.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي دعا القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وأعطى دفعة قوية للاستثمارات التي يمكن أن تقدم إلى مصر.

وأكد النائب أبو العينين، أن مصر تواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نهضة تنموية، ونجح في تحقيق قيمة مضافة للمشروعات التنموية.

وقال إن الرئيس تحدث خلال خطابه اليوم عن نهضة حضارية للدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد أن أولوياته أمن مصر وصون مقدراتها.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية قديما كان لا يساوي شيئا لكنه الأن أصبح يحقق الملايين، مما يدل على التنمية الكبيرة التي تحققت بهذه المنطقة.

وأكد  النائب محمد أبو العينين، أن مشروع رأس الحكمة يشجع على جذب المستثمرين، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إقامة مدن صناعية متخصصة وتحقيق التنافسية.

وقال إن مصر تنطلق نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات، مما سيكون له تأثير على توفير العملة. 

وتابع وكيل مجلس النواب، أتوقع أن ينخفض سعر الدولار في الفترة القادمة مع تشجيع الإنتاجية مع  الاستفادة برحلة العائلة المقدسة مستقبلا.

وعن الفوز بجائزة بطل السلام التي حصل عليها ارئيس السيسي من برلمان البحر المتوسط، أكد النائب محمد أبو العينين، أن الرئيس السيسي يستحق الفوز بجائزة بطل السلام، لأن له مصداقية، مشيرا إلى أن السيسي جعل العالم يعرف وزن وقدر مصر.

وقال إن الرئيس السيسي تفاعل برؤى واضحة في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لها دور محوري لحل الأزمة الفلسطينية.

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