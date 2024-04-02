شباب المصنعين: خطاب الرئيسي السيسي وضع خارطة طريق الجمهورية الجديدة

هنأ المهندس أحمد ناصر رئيس اتحاد شباب المصنعين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وقال إن حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام مجلس النواب، إنما هو استكمال لمسيرة الإنجازات التي بدأناها مع الرئيس قبل سنوات وهي بمثابة إذانا لعهد جديد نؤسس فيه للجمهورية الثالثة.

وأضاف رئيس اتحاد شباب المصنعين أن الرئيس كعادته في كلمته أولي أهمية قصوى بالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثمنا تأكيده على التوسع وتعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، ودعم الصناعة الوطنية لما لها من دور في تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة للوصول لأعلى معدلات الرفاهية الاجتماعية، مشيرا أن الرئيس تحدث عن مستقبل الدولة، ووضع برامج وتكليفات للشعب والحكومة، ووضع معالم النهضة المصرية الحديثة، وكانت الكلمة بمثابة خارطة الطريق للجمهورية الجديدة.

وأكد المهندس أحمد ناصر أن الدولة شهدت تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ويصعب حصرها.