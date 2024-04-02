الحشاشين الحلقة 23.. هروب زوجة حسن الصباح من قلعة آلموت

شهدت الحلقة 23 من الحشاشين، هروب زوجةً حسن الصباح وابنته برفقة الجارية نورهان بمساعدة ابنها الهادي من قلعة آلموت.

وخسر ابن الحافظ معركته وقلعته لصالح الجيش السلجوقي الذي هاجم القلعة بالمنجنيق والجنود.

ولم يكتشف حسن الصباح هروب زوجته حتى نهاية الحلقة فماذا سيكون مصير ابنه الهادي بعدما يعلم بفعلته؟



الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.