الحشاشين الحلقة 23.. حسن الصباح يحكم بالقتل على زيد بن سيجون

شهدت الحلقة ٢٣ من الحشاشين، الحكم على زيد بن سيحون بالقتل على يد يحيى بأمر من حسن الصباح.

حاول يحيى قتل زيد بن سيحون في معركة قلعة بن الحافظ ولكنه هرب وسعى خلفه واتهمه أمام حسن الصباح بالهروب من المعركة.

تطاول زيد بن سيحون على حسن الصباح واتهمه بالكفر والتكبر فأمر زعيم الباطنيين بحسبه ومحاكمته.







الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.





الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.