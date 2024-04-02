عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تمهيدا لدخولها غزة.. وصول القافلة السادسة لبيت الزكاة والصَّدقات المصري إلى معبر رفح

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

وصلت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري السادسة المتجهة إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري، ضمن الحملة الدولية التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت شعار «أغيثوا غزة».

وتضم قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري، 100 شاحنة محملة بما يقارب 2000 طن من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

وشارك في تجهيز القافلة، التي انطلقت ظهر أمس الاثنين، وفود شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم استجابةً لنداء شيخ الأزهر لإغاثة غزة؛ حيث تأتي في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه «بيت الزكاة والصدقات»، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لما يقارب ٦ أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحية تزداد انهيارًا يومًا بعد يوم، ما نتج عنه استشهاد أكثر من ٣٢ ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من ٧٥ ألفًا آخرين.

وكان قطاع غزة استقبل، منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، خمسة قوافل إغاثية لبيت الزكاة والصدقات ضمن حملة «أغيثوا غزة»، التي وجَّه بها فضيلة الإمام، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بالإضافة إلى القافلة الحالية ٣٢٥ شاحنة، بإجمالي ٦٠٠٠ طن مساعدات إغاثية.

0cc644e2-b7f5-4e4b-ad6c-5d90a33268fe
0cc644e2-b7f5-4e4b-ad6c-5d90a33268fe
8b1a63ad-a0ec-44f9-96b3-f2e03e6c4701
8b1a63ad-a0ec-44f9-96b3-f2e03e6c4701
27aaffdb-ad75-498b-936f-9b3ec27d7594
27aaffdb-ad75-498b-936f-9b3ec27d7594
71d0e65f-afff-4a28-a207-27bf63ff50a6
71d0e65f-afff-4a28-a207-27bf63ff50a6
092c3e99-83f2-4da7-8004-5e60e58f3b87
092c3e99-83f2-4da7-8004-5e60e58f3b87
99fbae83-cfd8-4e95-8ab4-eac5345c52bb
99fbae83-cfd8-4e95-8ab4-eac5345c52bb
772da897-80d8-4300-997a-8909ce926ae4
772da897-80d8-4300-997a-8909ce926ae4
9013b5c0-7497-4cda-a40c-1d3511f1c907
9013b5c0-7497-4cda-a40c-1d3511f1c907
a80a3df7-5f29-4089-8b6c-4880d748b067
a80a3df7-5f29-4089-8b6c-4880d748b067
ef2f5b94-fc64-46e5-9d51-5832164dab76
ef2f5b94-fc64-46e5-9d51-5832164dab76
بيت الزكاة والصدقات المصري غزة قافلة معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

30 قرشا إضافية .. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

شاهد.. الضوء الأزرق يغطي وزارة التربية والتعليم بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

البيت الأبيض يعلن مصرع مواطن أمريكي في الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2024 الإثنين المقبل

طارق فؤاد: أحب ألحن لـ تامر حسني مش لـ عمرو دياب

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الغربي

تتخطى 100 ألف جنيه.. مي عمر تتعرض لهجوم بسبب سعر إطلالتها الرمضانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت الكاكاو والسادة زي المحلات

المداح 4 الحلقة 24 .. رسالة لحمادة هلال تكشف له قصة الجدرية المسحورة

أسهل طرق تنظيف السجاد في المنزل

نيكول سابا تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

فيديو

سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

استكمال الحوار الوطني.. ماذا قال السيسي في أول كلمة بعد تنصيبه رئيسا؟

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ