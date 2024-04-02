مشهد تاريخي.. وكيل الشئون الخارجية بالشيوخ تهنئ السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة

هنأت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أداء سيادته اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لولاية رئاسية جديدة.

وأعربت، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ،

عن سعادتها البالغة بالمشهد التاريخي والحدث العالمي، بتنصيب الرئيس السيسي وخطابه الذي اتسم بالوضوح والرؤية المستقبلية وحمل في طياته رسائل طمأنة للمصريين والأشقاء ، مؤكدة، أن اليوم بدأت ولاية جديدة تمتد فيها مسيرة العطاء وتكتمل من خلالها مسارات البناء فى كل قطاع من قطاعات الحياة الزراعية والصناعية والعمرانية وايضا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.



ودعت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، عن صادق أمنياتها بالتوفيق لفخامة الرئيس السيسي في مسيرته التي بدأها منذ ٢٠١٤ ، نحو التنمية والبناء والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، وبناء الجمهورية الجديدة للمصريين.

ودعت نائبةحماة الوطن جموع الشعب المصري العظيم للوقوف خلف قيادته الحكيمة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية.