مانشستر يونايتد يعلن غياب ليندلوف ومارتينيز لمدة شهر للإصابة

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أمس /الثلاثاء/ غياب ثنائي قلب دفاع فيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بسبب إصابات عضلية.

وقال النادي - في بيان عبر موقعه الرسمي - "تم خروج قائد السويد ليندلوف خلال الشوط الثاني من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم /السبت/ الماضي ضد برينتفورد بسبب مشكلة في أوتار الركبة ونزول البديل زميله بالفريق ليساندرو مارتينيز بعد 69 دقيقة، حيث ظهر اللاعب الدولي الأرجنتيني لأول مرة منذ أوائل فبراير".

وأضاف "لسوء الحظ، يعاني ليساندرو مارتينيز من إجهاد في ربلة الساق "العضلة الخلفية للساق" ولن يكونا متاحين لخوض المباريات القليلة المقبلة".

وتابع "يتبقى ليونايتد تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، تبدأ بمباراة تشيلسي خارج ملعبه يوم /الخميس/ المقبل، بالإضافة إلى مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد أمام كوفينترى سيتي".

واختتم النادي "سيعقد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني، غدا /الأربعاء/ مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة /الخميس/ التي ستقام في ختام مباريات الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز".