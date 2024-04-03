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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«بره الملعب أخوات»|إبراهيم عبدالجواد يعلق على صورة إمام عاشور مع ثنائي الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تجمع لاعبي الزمالك مع الأهلي في إحدى السهرات الرمضانية.

وقال إبراهيم عبد الجواد: "الصورة دي مش غلط واحنا بره الملعب أخوات". 

وتجمع عدد من لاعبي الزمالك أبرزهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود علاء ومحمد صبحي ومحمد عواد مع الثنائي الخائن إمام عاشور والهارب محمود كهربا في حفل إفطار رمضاني عند أحد الأصدقاء المشتركين .

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية  استعدادًا للمواجهة المهمة أمام سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.

الاعلامي إبراهيم عبد الجواد سهرة رمضانية صورة امام عاشور مع لاعبي الزمالك إبراهيم عبد الجواد

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