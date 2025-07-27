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100 يوم صحة.. أكثر من 15 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يومًا فقط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 يوم صحة.. أكثر من 15 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يومًا فقط

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 15 مليونًا و616 ألفًا و39 خدمة طبية مجانية، خلال أحد عشر يومًا فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، وذلك في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أول أمس الجمعة 487 ألفًا و 249 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 89 ألفًا و 229 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

تقديم 46 ألفاً و 417 خدمة 

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 163 ألفاً و 435 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 46 ألفاً و 417 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و 518 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 24 ألفًا و898 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» ألفان و694 خدمة، كما قدّمت الحملة 8 آلاف و117 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و 478 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 49 ألفاً و869  خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 29 ألفا و 220 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 4 آلاف و 572 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 55 ألفًا و802 مواطن، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

100 يوم صحة خدمة طبية وزارة الصحة والسكان الصحة الغسيل الكلوي

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