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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديم 714 خدمة صحية فب الأسبوع الأول بمبادرة 100 يوم صحة بالقليوبية

وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية
وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية
إبراهيم الهواري

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، تنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وبالتنسيق العام للدكتورة حسناء صالح، منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية.
وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية أن المبادرة حققت خلال الأسبوع الأول نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم الثامن ما يقارب 714 الف خدمة صحية في مختلف التخصصات، ما يعكس الجهد الكبير المبذول من جميع الفرق الطبية والإدارية.


وكشف أنه شملت الخدمات المقدمة خلال الأسبوع الأول، التطعيمات الروتينية 94,239 خدمة، وخدمات الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة 143,794 خدمة، والرعاية الأولية 80,308 خدمة، والمبادرات الرئاسية 48,371 خدمة، والخدمات العلاجية 96,796 خدمة، وتنظيم الأسرة 10,631 خدمة، ورعاية الأمومة والطفولة 30,691 خدمة، والقوافل الطبية 1,109 خدمة، وصحة البيئة 1,634 خدمة، والرقابة على الأغذية 1,633 خدمة.


وأشاد الدكتور أسامة الشلقاني، بالجهود المبذولة من جميع الأطقم المشاركة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار العمل بنفس الوتيرة خلال الأسابيع المقبلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
كما وجّه الشكر والتقدير للدكتورة حسناء صالح على الدور البارز في التنسيق العام وإدارة الفعاليات اليومية للمبادرة بكفاءة عالية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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