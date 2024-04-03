سيارة تدهس أسرة من 4 أفراد بالتجمع الخامس

شهدت منطقة التجمع الخامس حادثا مؤسفا عندما اصطدمت سيارة بأسرة مكونة من ٤ أفراد مما تسبب في اصابتهم جميعا، والقي القبض علي قائد السيارة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بحدوث تصادم ووقوع مصابين أمام أحد المولات بدائرة القسم.

وتبين بعد الإنتقال والفحص أنه حال عبور حارس عقار وزوجته ونجلتيهما بهم إصابات متفرقة بالجسم الطريق محل البلاغ اصطدمت بهم سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد السيارة وتبين انه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول .

وإعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالإنصراف من محل البلاغ خشية تعدى المارة عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.