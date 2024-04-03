5 مجازر جديدة.. صحة غزة تعلن أحدث حصيلة لشهداء ومصابي العدوان الإسرائيلي

أعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت صحة غزة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75577 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 مواطنا، وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقبل قليل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إن نظام الرعاية الصحية في غزة يواجه صدمات متتالية والمرضى يفقدون إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المدنيون في غزة واجهوا أشهرا من الصراع ونزحوا مرات عدة وقتل منهم الآلاف.

ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن منظمات الإغاثة الإنسانية غير قادرة على القيام بعملها في غزة بأمان

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المستشفيات في غزة تحولت إلى أنقاض وعاملون في المجال الإنساني هناك قتلوا.