فرج عامر يعلق علي إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري في السعوديه

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري في السعودية، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :" فكرة اقامة مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية فكرة استثمارية ورياضية رائعة ، واشكر من فكر فيها واقول له ربنا يكثر من امثالك لاننا في اشد الاحتياج الي الافكار البناءة التي تعود بالخير علي الاندية المصرية وآلاف من يعملون في الرياضة المصرية .. التقوقع والانغلاق عبء عانينا منه كثير ".



وأعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربية السعودية.

المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية

وكتب محمد فاروق، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعب الأول بارك يوم 15 أبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة أمام سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.