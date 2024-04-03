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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: هجمات ⁧الحوثيين تقوض عملية السلام في اليمن

صدى البلد

قال المبعوث الأميركي إلى ⁧اليمن تيم ليندركينغ⁩ ، اليوم الأربعاء، أن هجمات ⁧الحوثيين⁩ في البحر الأحمر تقوض التقدم في عملية السلام في ⁧اليمن.

وأضاف المبعوث الأميركي لليمن، أن الحوثيين يدّعون أن أفعالهم رد على حرب غزة لكن هجماتهم لا تؤذي سوى سكان المنطقة. 

وأكد ليندركينغ على أن تصرفات الحوثيين تعرض حياة المدنيين للخطر وتعطل تدفق السلع الأساسية.

ولفت المبعوث الأميركي لليمن، إلى أن مفاوضات السلام باتت مستحيلة حاليا بسبب هجمات الحوثيين. 

واختتم المبعوث الأميركي لليمن، قائلاً أن التزامهم بالسلام في اليمن لا يعني الصمت أمام هجمات الحوثيين.

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