ناقد فني: مسلسل فراولة رحلة طريفة وغريبة

أشاد الناقد محمود عبد الشكور بمسلسل “فراولة”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، ويشارك في بطولته نيللي كريم.

وقال الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته على “فيسبوك”: "أعجبني في الحلقات التي شاهدتها حتى الآن من "فراولة" قصة أحمد الدسوقي وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على هذا الاستلهام المعاصر لعالم بيع الوهم، ودنيا العلاج بالطاقة، ومن خلال شخصية طريفة مرحة، تملك هي نفسها طاقة حياة ومعافرة، تتجاوز حتى الأحجار العجيبة التي تبيعها، وحولها شخصيات لا تقل طرافة، وبمعالجة كوميدية ذكية".



وأضاف محمود عبد الشكور: “تقف نيللي كريم بكل حضورها وبساطتها وحيوية أدائها وراء فراولة، فتجعلنا نراها بكل تفاصيلها، نتعاطف مع همومها ومتاعبها ومشاكلها مع والدها، وتلمسنا علاقتها الخاصة مع صديقة طفولتها القعيدة، ومع زوجة أبيها، وتدهشنا قدرتها على مواجهة المواقف الصعبة، وتناقضات علاقتها مع الطبيب النفسي”.

وتابع محمود عبد الشكور: “الرحلة كلها، بشخوصها وأحداثها طريفة وغريبة، مغزاها الأعمق فيما أعتقد عن الطاقة التي نمتلكها في داخلنا، ولكننا نهدرها، بينما نبحث عن الطاقة في حجر أصم، أو في العالم من حولنا، ويا لها من فكرة جميلة تتجاوز قصة اللعب بالبيضة والحجر في زمن السوشيال ميديا”.