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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود عبد الشكور: مسلسل بدون سابق إنذار يقدم رحلة بحث عميقة

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

اشاد الناقد محمود عبد الشكور بمسلسل بدون سابق إنذار، الذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي ، ويقوم ببطولته اسر ياسين . 

وقال محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع فيسبوك: أشياء كثيرة مميزة فيما شاهدت حتى الآن من حلقات "بدون سابق إنذار" قصة ومعالجة ألما كفارنة وإخراج خالد خليفة، أولها تحويل حكاية يمكن أن تكون ميلودرامية زاعقة الى رحلة بحث عميقة عن الجوانب الرمادية في حياتنا، وعن الأحاسيس والمشاعر، وعن الإختيارات الصعبة والمؤلمة في موضوعات شائكة، وثانيها أداء الممثلين المنضبط والمؤثر، في أعمال هاني خليفة عموما يبدأ دائما من الداخل، من أعمق المشاعر وأكثرها صدقا، ويخلق جوا عاما، وإيقاعا خاصا يمزج بين التشويق والتعبير، مع التوظيف الجيد للموسيقى بدون صخب أو ضجيج، وثالثها التأكيد من خلال الدراما، وعبر المواقف وحدها، على تعقد الشخصية الإنسانية، وهشاشة الأمان والإستقرار، وحضور الإختبارات في كل الأوقات، وبدون أي توقعات.

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وتابع محمد عبد الشكور : الدراما الناضجة تبتعد عن الأبيض والأسود، وتوازن بين التأثير العاطفي، وترك مساحة للتأمل والتفكير، تثير الإهتمام، وتحافظ على تدفق الأحداث وانتظار الجديد فيها، وتحافظ في نفس الوقت على الفكرة وتنويعاتها على كل الخطوط والمسارات، والحلقات التي شاهدناها فيها الكثير من كل ذلك.

مسلسل بدون سابق انذار محمود عبد الشكور خالد خليفة الناقد محمود عبد الشكور آسر ياسين

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