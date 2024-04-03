النائب العام يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة



ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من إبريل لعام ٢٠٢٤، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية. هذا وقد انعقد الاجتماع عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بعد، واستعرض خلاله مع النواب العموم وممثلي هيئات الادعاء لدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة، كما تناول الاجتماع تطورات إنشاء موقعها الإلكتروني، والتحضيرات المتبعة لاستضافة المملكة المغربية للمؤتمر السنوي للجمعية في نهاية شهر مايو القادم.

وأكد شوقي أن النيابة العامة المصرية منذ انتخابها رئيسًا للجمعية، وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها وإيجاد أفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية، وتوفير منبر دائم لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية الحديثة ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتنظيم الفعاليات في هذا الشأن.

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