صحة الدقهلية: الكشف على 1534 مريضا ضمن قافلة علاجية بقرية ميت يعيش

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1534 مريضا بالمجان بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر وذلك خلال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة لإجراء الكشف الطبي بالمجان علي المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء 276 تحليلاً مختلفاً للمرضى، وإجراء أشعة لـ 92 حالة عادية ، فضلاً عن إجراء فحوصات لـ 104 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 8 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و إصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة .



وأكد حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية.