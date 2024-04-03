زكريا كميل .. شاب يبدع في الرسم بالفحم والرصاص

أبدع الشاب المصري الفنان زكريا كميل في رسم الفنانين بالقلم الرصاص والفحم.

وقال زكريا كميل": عندي 19سنة أدرس في معهد تمريض خاص من المنيا مركز ملوي و تحديدٱ بقرية الروضة، بدأت الرسم كان عمري 10 سنوات، بدأت في تقليد الصور و الرسومات واسم الشهرة زيكو مرقص، بدأت العمل على تطوير موهبتي بشكل جدي و أتمني أصل لمستوي الاحتراف".

وأضاف: كنت برسم بقلم رصاص حاليًا أرسم بالفحم وأول بورتريه رسمته في عام2018 مشيرا إلى أنه واجه العديد من الصعوبات التي واجهته في البداية.

وتابع: هدفي عرض لوحاتي في معرض القاهرة الدولي، وفي البورتريه يستغرق من ساعتين إلى ثلاثة بانتهائه.

واختتم : لكل رسام موهبه طبعاً موهبه تحتاج جهد و تدريب يومي مثل لأي مواهب ولأس شخص يحب الفن يقدر يكون فنان بالتعليم و الاصرار .