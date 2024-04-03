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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زكريا كميل .. شاب يبدع في الرسم بالفحم والرصاص

زكريا كميل
زكريا كميل

أبدع  الشاب المصري الفنان زكريا كميل في رسم الفنانين بالقلم الرصاص والفحم.

وقال زكريا كميل": عندي 19سنة أدرس في معهد تمريض خاص من المنيا مركز ملوي و تحديدٱ بقرية الروضة، بدأت الرسم كان عمري 10 سنوات، بدأت في تقليد الصور و الرسومات واسم الشهرة زيكو مرقص، بدأت العمل على تطوير موهبتي بشكل جدي و أتمني أصل لمستوي الاحتراف".

وأضاف: كنت برسم بقلم رصاص حاليًا أرسم بالفحم وأول بورتريه رسمته في عام2018 مشيرا إلى أنه واجه العديد من الصعوبات التي واجهته في البداية.

وتابع: هدفي عرض لوحاتي في معرض القاهرة الدولي، وفي البورتريه يستغرق من ساعتين إلى ثلاثة بانتهائه.

واختتم : لكل رسام موهبه طبعاً موهبه تحتاج جهد و تدريب يومي مثل لأي مواهب ولأس شخص يحب الفن يقدر يكون فنان بالتعليم و الاصرار .

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