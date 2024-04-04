ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

ثورة كبيرة تحدث داخل أورقة نادي ليفربول الإنجليزي، على عدة تغييرات ضخمة في صفوفه نهاية الموسم الحالي عن طريق إنهاء التعاقد مع بعض نجومه واستمرار نجوم آخرين.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل الأزمة التي تحدث داخل نادي ليفربول، وهل حقيقة إذا ما يكون هذا هو الموسم الأخير للملك المصري محمد صلاح، وعن العروض المقدمة له والفرق التي تتابع موقفه.

هل سيرحل النجم المصري محمد صلاح بالفعل عن نادي ليفربول نهاية هذا الموسم؟ أم سيستمر معهم حتى انتهاء عقده في صيف 2025؟ وهل سيذهب بالفعل إلى نادٍ سعودي أم سيعود إلى مصر أم سيذهب إلى نادٍ آخر؟