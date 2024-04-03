مقابل 15 مليون يورو.. نجم منتخب مصر على أعتاب الدوري الإنجليزي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة على حقيقة انتقال محمود تريزيجيه إلى الدوري الإنجليزي.

وقال عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمود تريزيجيه حيروح الدوري الإنجليزي في أول الانتقالات الصيفية القادمة ، ونادي طرابزون التركي لن يفرط في تريزيجيه بأقل من ١٥ مليون يورو".

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على التواصل مع محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي ومنتخب مصر؛ بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.



وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على “فيس بوك”: “حسام وإبراهيم حسن يطمئنان على محمود تريزيجيه بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الـ48 ساعة الأخيرة”.

وحصل منتخب مصر على وصافة كأس عاصمة مصر؛ بعد الفوز على نيوزيلندا في نصف النهائي والخسارة من كرواتيا في المباراة النهائية.