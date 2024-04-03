"صحتك بين يديك " .. ندوة توعوية بمدينة البصيلية شمال أسوان

نظمت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال أسوان، ندوة توعوية تحت شعار " صحتك بين يديك " وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

تأتي الندوة لرفع الوعى بقضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وربطها بجهود التنمية المستدامة ودعم الأسرة المصرية.

وتضمنت فعاليات الندوة التوعوية التى تم تنظيمها أيضاً بإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام التعريف بأسلوب وآلية مكافحة الأمراض المعدية والتعريف بخطورة مرض الملاريا، وبيان أساليب وطرق الوقاية والعلاج المناسب.

التوعية

فضلاً عن تنظيم سلسلة من المحاضرات التثقيفية التى شاركت فيها مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والصحة ووحدة السكان والجمعيات الأهلية حيث استفاد منها نحو 150 رجلا وسيدة وشابا من أهالى المدينة .