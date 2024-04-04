هاني حتحوت يكشف غيابات الأهلي أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، غيابات النادي الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا في إياب ربع النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وقال هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك عدد كبير من لاعبي الأهلي تأكد غيابهم عن مواجهة سيمبا التنزاني، بسبب الإصابات وهم محمد الشناوي وإمام عاشور المصابان بخلع في الكتف، بجانب أليو ديانج بسبب غضروف الركبة وياسر إبراهيم نتيجة تمزق العضلة الخلفية.

وتابع هاني حتحوت، أن محمد الشناوي شارك في تدريبات الفريق، مؤكداً أنه لن يشارك في مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا وأيضا في لقاء الزمالك في الدوري.

وأشار حتحوت خلال تصريحاته، إلى أن تأكد غياب كريم وليد نيدفيد الذي يعاني من رشح في الركبة إلى جانب عمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الأفريقية.

وواصل تصريحاته، أن الفلسطيني وسام أبو علي شارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية ويبقى قرار مشاركته أمام سيمبا التنزاني في يد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.

