فرنسا تنفي احتمال إجراء حوار مع روسيا بشأن أوكرانيا

نفى مصدر حكومي فرنسي لفرانس برس أن يكون وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو ناقش مع نظيره الروسي سيرغي شويغو احتمال إجراء "حوار" مع موسكو بشأن أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن وزير الدفاع سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو ناقشا، خلال مكالمة هاتفية، الأربعاء، إمكانية إجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا. ويمكن أن تستند نقاط الانطلاق إلى مبادرة إسطنبول للسلام"، من دون أن تخوض في التفاصيل.

وأجرى وزير الدفاع الفرنسي، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسي، للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.