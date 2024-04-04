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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم..جامعة حلوان تستضيف ندوة "ليلة القدر وما بعد رمضان" للداعية مصطفى حسني

الداعية مصطفي حسني
الداعية مصطفي حسني

تنظم أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية" بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب، ندوة بعنوان "ليلة القدر وما بعد رمضان" للداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمجمع الفنون والثقافة.

وتعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

وتأتي أهمية الندوة في إلقاء الضوء على روح شهر رمضان المبارك وتعميق الوازع الديني والأخلاقي لدى الطلاب، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات الداعية مصطفى حسني ومناقشة مختلف القضايا الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم.

وقام بتنسيق الندوة الدكتور محمد حلمي رائد أسرة "من أجل مصر المركزية"، وإشراف الدكتورة بسنت سيد نائب رائد الاسرة، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

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