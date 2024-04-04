"أعرف هتبقى بكام "| زيادة جديدة في أسعار السجائر …إيه الحكاية ؟

يتساءل قطاع كبير من المدخنين عن مستجدات أسعار السجائر في مصر.

زيادة جديدة في أسعار السجائر

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات في تصريحات له أنه تم فتح الشرائح الخاصة بتسعير السجائر في مصر من قبل وزارة المالية.

وأضاف أنه تم فتح الشرائح الخاصة بسجائر الفئة الأولى كليوباترا بأنواعها لتصبح 34.7 جنيه بدلا من 31 جنيها وبدفع ضريبة 4.5 جنيه على كل علبة.

وسجائر الفئة الوسطي من 34.8 جنيه إلى 50.40 جنيه بعد أن كانت تتراوح ما بين 31 جنيها إلى 45 جنيها.

وأوضح إمبابي أن زيادة أسعار السجائر ترجع لزيادة سعر الصرف بزيادة سعر الدولار من 31 جنيها بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيها بالبنوك الحكومية والخاصة .

وطالب بضرورة فتح استيراد الفئة الدنيا أسوة بالشريحتين العُليا والوسطى ما يخلق روح التنافس لصالح المستهلك ومن ثم القضاء على الاحتكار

ناحيته، أكد هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في تصريحات لاقتصاد الشرق، أن شركته سترفع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة بعد زيادة الشرائح السعرية للسجائر.

ولكنه أكد أن الزيادة ستكون أقل من الحد الأقصى المسموح به في الضربية، وأضاف العضو المنتدب للشرقية للدخان أن شركته تدرس باستمرار تسعير منتجاتها حسب متغيرات السوق وخاصة انها لم ترفع أسعارها رغم تغيير سعر صرف الجنيه امام الدولار.

ويشار إلى أن أسعار السجائر تتأثر عادة بارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة وأن مكونات التبغ يتم استيراده من الخارج ولا يتم تصنيعه محليا، لذلك يتم زيادة أسعار السجائر عادة مع التغيرات الحادة في سعر صرف الدولار امام الجنيه بالبنوك.

وارتفع سعر صرف الدولار امام الجنيه في البنوك خلال مارس الماضي من 31 جنيها إلى 47 جنيها في المتوسط عقب قرار البنك المركزي .

وتنتج الشركة الشرقية للدخان السجائر الشعبية ومن أشهرها كليوبترا بانواعها مثل كليوبترا بوكس وكليوبترا سوبر وكينج سوبر وأيضا بوسطن وبلمونت ومونديال.

وأعلنت وزارة المالية عن تعديل جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة الخاصة بشرائح تطبيق القيمة على أسعار السجائر، وسط توقعات من القائمين على الصناعة أن نكون خطوة استباقية يعقبها زيادة في أسعار السجائر للمستهلكين.

زيادات في فبراير 2024

وكانت قد قامت الشرقية للدخان بتطبيق أسعار السجائر الجديدة، في 17 فبراير 2024، وذلك بعد أن اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان.

ولم تكن الشرقية للدخان الشركة الوحيدة التي قررت زيادة أسعار السجائر في مصر، حيث أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر بدأت من 2 جنيه وحتى 10 جنيهات على أنواع سجائر دافيدوف وتايم ومانشستر.

كذلك أعلنت شركة فيليب موريس في 11 فبراير 2024، زيادة أسعار السجائر لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية «Merit- Marlboro- L&M» بأنواعها، والتبغ المُسخن.

وسجلت أسعار سجائر وينستون، أيضًا ارتفاعا بين 5 جنيهات وحتى 7 جنيهات في المحلات التجارية بالأسواق المصرية.