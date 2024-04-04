اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

كشف ميكا البغدادي سبب انفصالها عن زوجها السابق مطرب المهرجانات مسلم وكذب تصريحاته الأخيرة التي خرج بها خلال لقاء تليفزيوني له خلال الساعات الماضية .

ميكا البغدادي تكذب مطرب المهرجانات مسلم

خرجت ميكا خلال مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام وقالت خلاله رد على كلام مسلم = إنها عانت في فترة زواجها، وأنها في كل مرة كانت تغضب منه كانت شقيقة طليقها مسلم وأمه يقفان بصفها لعلمهم بخطأه، وعلقت: «لدرجة إن اختك ومامتك جولي بورسعيد عشان يرجعوني والناس كانت بتقولك حرام اللي بتعمله ده».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.