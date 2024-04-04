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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

صدى البلد

كشف ميكا البغدادي سبب انفصالها عن زوجها السابق مطرب المهرجانات مسلم وكذب تصريحاته الأخيرة التي خرج بها خلال لقاء تليفزيوني له خلال الساعات الماضية .

ميكا البغدادي تكذب مطرب المهرجانات مسلم 

خرجت ميكا خلال مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام وقالت خلاله رد على كلام مسلم = إنها عانت في فترة زواجها، وأنها في كل مرة كانت تغضب منه كانت شقيقة طليقها مسلم وأمه يقفان بصفها لعلمهم بخطأه، وعلقت: «لدرجة إن اختك ومامتك جولي بورسعيد عشان يرجعوني والناس كانت بتقولك حرام اللي بتعمله ده». 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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