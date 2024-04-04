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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة: توافر السلع بأسعار مناسبة بمعارض البيع ومنافذ "المواطن أولًا"

صدى البلد

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال توافر كافة السلع بأسعار مناسبة في جميع منافذ ومعارض البيع ومنافذ "المواطن أولًا" المنتشرة بجميع الأحياء خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.


وقال المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع ضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة. 


وطالب المحافظ، مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والشئون الصحية لعمل حملات مكثفة على محال وأسواق بيع الأسماك الطازجة والأسماك المدخنة والمملحة التي يقبل على شرائها المواطنون في عيد الفطر، وكذلك محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


من جانبه..قال مدير مديرية التموين ناصر ثابت إنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضمنت قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية؛ لتلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها، مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء؛ لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام (27420019 - 27420025 - 27420037 - 2742038).


وأضاف أن مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية، وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية.


وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق والمسلى بنوعية طبيعي وصناعي، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة والخضر والفاكهة من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.


وتابع أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين.


ولفت إلى أنه سيتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين خلال أيام العيد بنسبة 100% يوم وقفة العيد، وبنسبة 75% ثاني أيام العيد، وسوف تعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها ثالث أيام العيد.


ونوه بأنه سيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد؛ للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.

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