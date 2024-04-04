تونس تحبط 31 عملية هجرة غير شرعية



نجحت السلطات التونسية في إحباط 31 عملية هجرة غير شرعية، جرى خلالها إنقاذ 1335 مهاجرا غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط.

وبحسب البيان الصادر عن الحرس الوطني التونسي، فقد تمكنت وحداته من إحباط عشرات محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الشرقية للبلاد القريبة من إيطاليا، مشيرة إلى أن غالبية الأشخاص الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات أمنية في ولاية صفاقس- جنوب تونس - ثمانية منظمين للرحلات غير الشرعية، وحجزت 14 مركبا حديديا، و23 محركا بحريا يستخدمون في هذه الرحلات.

السواحل التونسية والليبية تشهد، منذ سنوات، تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أسفرت هذه العمليات عن غرق الآلاف وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.

