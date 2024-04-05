ماذا قالت المباحث عن عصابة مهجة للتنقيب عن الآثار ؟

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية عصابة(مهجة) للتنقيب علي الآثار في السيدة زينب الي محكمة الجنايات واستمعت النيابة الي اقوال مجري التحريات

شهادة نقيب الشرطة

شهد نقيب شرطة أنه توصلت تحرياته السرية لقيام المتهمين بالتنقيب عن آثار داخل إحدى العقارات بدائرة القسم فاستصدر إذن النيابة العامة لتفتيش المسكن وضبط وتفتيش المتهمين ونفاذاً لذاك الإذن توجه للعقار محل الواقعة فأبصر المتهمة الأولى تقف أمام العقار وظهرت عليها علامات الريبه والقلق فأطلعها على اذن النيابة وبدلوفه للعقار ابصر باقي المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب ، وبمواجهتهم أقروا بالتنقيب عن الآثار بمنزل المتهمة الأولي وبمعاينته لمحل الواقعة ابصر حفرة عميقة بداخل العقار و الأدوات المُستخدمه في الحفر.



كما عثر على قطعة حجرية ملقاة مثبت أعلاها رسمة حلزونية الشكل وبسؤال المتهمة الأولى أقرت أن تلك القطعة من العلامات الدالة على وجود آثار .